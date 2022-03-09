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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft готовится к публичному тестированию многострадального экшена Skull and Bones
Пока — через инсайдерскую программу.
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На протяжении пяти лет, прошедших с момента анонса пиратского экшена Skull and Bones, игра терпела одну проблему за другой, полностью заслужив эпитет «многострадальная». То разработчики студию покинут, то вектор движения развития проекта сменится, то вообще произойдёт перезапуск. В общем, вряд ли в нынешней Skull and Bones многое осталось от первоначального проекта, подразумевавшего собой полноценный морской экшен, за основу которого были взяты морские бои из Assassin’s Creed IV Black Flag. Как бы то ни было, работа идёт, и, похоже, релиз совсем не за горами.

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Так, внимательные посетители официального сайта Ubisoft заметили, что компания потихоньку запускает инсайдерскую программу Skull and Bones. Уже сейчас можно отправить заявку на то, чтобы принять участие в тестовом «прогоне». Когда он начнётся, впрочем, пока неизвестно, равно как неизвестно, скольким пользователям посчастливится получить пропуск: тестирование, по крайней мере, на первом этапе, будет достаточно скромным.

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В феврале Ubisoft сообщала, что довольна ходом работы над Skull & Bones.

#ubisoft #skull and bones #skull & bones
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