Там можно забронировать отель и подобрать экскурсию.

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«Российские железные дороги» запустили на сайте для пассажиров сервис для бронирования отелей и экскурсий. По задумке его создателей, он должен прийти на смену переставшему работать в России сервису Booking.com.

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При входе на соответствующую страницу «РЖД» пользователю нужно выбрать подходящий вариант проживания и совершить оплату. В такой системе будет отображаться информация об услугах отелей, рейтинги, условия бронирования, а также отзывы путешественников.

Дополнительно с бронированием отеля пользователи смогут заказать экскурсии. В таком случае им будет формироваться нужная выдача с деталировкой по экскурсионной программе, дате проведения и условиях бронирования.

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Утверждается, что сервис бронирования отелей и экскурсий от «Российских железных дорог» создан полностью на отечественном программном обеспечении. В данный момент к нему подключены около 60 тысяч объектов размещения — перечень будет регулярно пополняться.