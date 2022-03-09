В потоке непрекращающихся объявлений об уходе тех или иных зарубежных компаний-производителей программного обеспечения важно заметить одну ключевую тенденцию. Оказывается, сейчас корпоративные заказчики начали массово закупать отечественное ПО.
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Так, спрос на отечественные пакеты офисных приложений вырос за последнюю неделю на 600 %. В такой ситуации ожидаемо растёт и стоимость соответствующих предложений — в среднем уже на 20 %. Создатели ПО мотивируют это тем, что некоторые программы работают в связке с зарубежным оборудованием, а из-за дополнительной нагрузки компании вынуждены повышать зарплату сотрудникам.
Журналисты издания «Коммерсантъ» ознакомились с отчётом «Марвел-Дистрибуции» о росте спроса на российское ПО за неделю после введения санкций.
Аналитики установили, что за этот период спрос на отечественные решения вырос на 300% по отношению к аналогичному периоду 2021 года.
Больше всего заказов приходится на офисные приложения, среди которых есть «Р7-Офис» и «МойОфис», операционные системы (ОС) Astra Linux, BaseAlt, «Роса» и другие, а такжесистемы управления базами данных.
В последнем из упомянутых сегментов лидирует Postgres Professional, на продукты компании приходится около 80 % среди российских решений. Пользуются спросом также решения по виртуализации — в России их предлагает НИИ «Масштаб» (входит в ГК «Ростех»).
Напомним, работу в России приостановили крупнейшие зарубежные поставщики программного обеспечения, среди которых есть Microsoft, Oracle, Cisco, VMware, Autodesk и SAP.