Мрачная тактическая ролевая игра King Arthur Knight’s Tale пребывает в Steam по программе раннего доступа вот уже на протяжении тринадцати с лишним месяцев. Сроки, особенно, если сравнивать со многими другими любителями посещать ранний доступ, совсем незначительные, однако без их срывов не обошлось: сначала полноценный релиз был запланирован на март, и вот, сегодня представители студии NeocoreGames собрались с силами и огласили новую дату — 26 апреля.
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Напоминаем, что в King Arthur Knight’s Tale мы играем за легендарного рыцаря Мордреда, который в результате поединка с королём Артуром сам получил смертельные ранения. Судьбе было угодно, чтобы и Мордреда, и Артура воскресила таинственная Владычица озера. Нашему антигерою предстоит завершить незаконченное дело.
За время присутствия в раннем доступе King Arthur Knight’s Tale получила очень высокие пользовательские оценки: актуальный рейтинг так и вовсе составляет 96 %. Выборка, правда, незначительная, но имеем, что имеем.