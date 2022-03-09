Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тактическая RPG King Arthur Knight's Tale выберется из раннего доступа в конце апреля
Времени разработчикам опять не хватило.
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Мрачная тактическая ролевая игра King Arthur Knight’s Tale пребывает в Steam по программе раннего доступа вот уже на протяжении тринадцати с лишним месяцев. Сроки, особенно, если сравнивать со многими другими любителями посещать ранний доступ, совсем незначительные, однако без их срывов не обошлось: сначала полноценный релиз был запланирован на март, и вот, сегодня представители студии NeocoreGames собрались с силами и огласили новую дату — 26 апреля.

реклама

Напоминаем, что в King Arthur Knight’s Tale мы играем за легендарного рыцаря Мордреда, который в результате поединка с королём Артуром сам получил смертельные ранения. Судьбе было угодно, чтобы и Мордреда, и Артура воскресила таинственная Владычица озера. Нашему антигерою предстоит завершить незаконченное дело.

анонсы и реклама
Samsung <b>S22 Ultra</b> в Ситилинке - смотри цену
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
5 видов RTX 3050 в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 за 293 290р
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Core i9 11900K за 157 590р
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
RTX 3090 MSI за 605 тр
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр

За время присутствия в раннем доступе King Arthur Knight’s Tale получила очень высокие пользовательские оценки: актуальный рейтинг так и вовсе составляет 96 %. Выборка, правда, незначительная, но имеем, что имеем.

#neocore games #king arthur knights tale
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пять минут игрового процесса второго акта тактической ролевой игры King Arthur Knight’s Tale
Ролевая игра King Arthur: Knight’s Tale покинет ранний доступ только в конце марта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
53
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
28
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
7
Обзор комплекта периферии SmartBuy SBC-227367-K и компьютерной мыши Гарнизон GM-220XL
7
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 5800X и Core i7-11700КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
+

Сейчас обсуждают

Славян Лютый
18:17
Насрать на твою игру, играй в нее сам
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Славян Лютый
18:16
Хохляндия больна фашизмом! Врач выехал, встречайте
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Леон Классен
18:16
Когда люди уже поймут, что Билл Гейтс давно покидал Майкрософт?
Microsoft начала работу над новой настольной ОС Windows 12 – сроки выхода и подробности
Славян Лютый
18:15
Ромашка ты откуда знаешь чё там есть и чё нет? Клоун
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
hihimik
18:15
А что он делает на видео? Будит бойцов.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Славян Лютый
18:12
дермократия, ты что против свободы слова ?!
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Пузо
18:12
Всё это было конечно же "очень интересно", но таки хотелось бы раскрытия темы его геймерскости. Где сравнения с обычными роутерами за три рубля? Есть ли разница? В каких сценариях она появляется, если...
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
Славян Лютый
18:12
болванчик, тебе не унести
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Славян Лютый
18:11
тролль слабенький какой-то ))
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
wwr222
18:09
Очки одень,упырь
После закрытия ресторанов McDonald’s бургеры продают на Авито за 50 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем