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Новости Software Михаил Андреев
Ничего особенного: в Сети появились первые оценки дополнения Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla
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Завтра в продажу поступит громадное по своим масштабам дополнение Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla. Что ж, как выяснилось, масштаб — это единственное, чем данная контентная добавка вообще может похвастать: по традиции, за сутки до релиза в Сети стали появляться первые профессиональные обзоры аддона, просмотр которых позволяет сделать вывод о том, что ничего особенного в дополнении нет.

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На текущий момент средний рейтинг Dawn of Ragnarok на Metacritic составляет 70 баллов из 100 возможных. Обозреватели пишут, что хотя дополнение действительно значительно расширяет Assassin’s Creed Valhalla, добавляя новый сюжет, новые локации и возможности, но выглядит оно по всем параметрам глубоко вторичным, и прийтись оно по душе может разве что тем, кто пребывал в истинном восторге от основной «Вальгаллы» и жаждет продолжения приключений.

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Напоминаем, что в Dawn of Ragnarok игроки принимают на себя роль Эйвора, перевоплотившегося в Одина, и отправившегося в гномье царство Свартальфахейм в поисках своего сына Бальдра, томящегося в плену у великана Сурта.

#ubisoft #assassins creed valhalla
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