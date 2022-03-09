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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В файлах Aperture Desk Job нашли упоминания четырёх проектов Valve, включая продолжение Half-Life Alyx
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В начале марта вместе со стартом первых продаж Steam Deck компания Valve выпустила в свет предназначенную специально для данного игрового устройства игру Aperture Desk Job. Не будем в рамках данного материала останавливаться на том, про что эта игра, поскольку главное не это. Сегодня популярный «ютубер» и по совместительству датамайнер Тайлер Маквикер сообщил, что раскопал в файлах Aperture Desk Job упоминания сразу четырёх неанонсированных игр от Valve.

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Так, в файлах Aperture Desk Job упоминается проект под кодовым названием Citadel. Информация о нём утекала в Сеть ещё в прошлом году, и согласно ей, Citadel представляет собой ураганную геймплейную смесь Half-Life, Alien Swarm, Left 4 Dead, и всё это с элементами стратегии в реальном времени. Как сообщается, в центре сюжета Citadel — конфликт между Альянсом и повстанцами, а с геймплейной точки зрения игра представляет собой командный классовый гибрид шутера со стратегией. В наличии сюжетная кампания.

Судя по добытым сведениям, в Citadel будет представлена продвинутая система ИИ, благодаря которой противники будут правдоподобнее реагировать на действия игрока.

Что касается трёх других проектов, то сведения самые базовые: один — продолжение Half-Life Alyx, второй — перенос CSGO на движок Source 2, ну и третий представляет собой какую-то новую игру во вселенной Portal. В последнем случае речь идёт о наличии в игре элементов рисования, так что маловероятно, что речь идёт о продолжении культовой серии головоломок.

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Важно понимать, что не стоит воспринимать вышеизложенную информацию как истину в последней инстанции. Хоть это всё и выглядит так, будто Valve специально оставила схрон информации в Aperture Desk Job специально для любопытных, но не исключено, что мы имеем дело с «троллингом» со стороны компании.

#valve
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