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Как известно, главной задачей системы Denuvo является защита игр от взлома в течение первых дней/недель — в период максимального спроса и, как следствие, пиратской активности. Последнее время система выполняет свои задачи из рук вон плохо, а вчера вечером Denuvo была тихо удалена из боевика Wolfenstein Youngblood.

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Почему тихо? Потому что из профильных СМИ это заметил только портал DSOGaming: как сообщают его авторы, объём исполняемого файла Wolfenstein Youngblood после недавнего обновления уменьшился в несколько раз, что прямо свидетельствует об удалении из него Denuvo.

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Wolfenstein Youngblood представляет собой кооперативный боевик, в котором мы играем за дочерей Би Джея Бласковица и должны освободить Париж от футуристической немецкой оккупации. Проект вышел в 2019 году, но не получил особого признания: всего 40-процентный актуальный пользовательский рейтинг в Steam.