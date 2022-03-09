Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Metacritic назвал Microsoft (Xbox Game Studios) стала лучшим игровым издателем прошлого года
Со статистическим обоснованием.
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Быть может, Microsoft и напакостила российским геймерам, объявив о приостановке продаж своих товаров, включая игры, но, надеемся, это дело недолгое, да и ранее купленные игры никто (по крайней мере, пока) не отбирает. Если абстрагироваться от этой неприятной ситуации, то на игровом поприще у Microsoft всё замечательно: игр море, а сама компания прирастает всё новыми и новыми коллективами, крупнейшим из которых станет Activision Blizzard.

реклама

По такому поводу агрегатор Metacritic решил составить «топ» самых успешных игровых издательств прошлого, 2021 года. Позиция в «топе» определяется сразу несколькими критериями: средний Metascore всех вышедших в прошлом году игр, а также количество «отличных» игр — проектов, получивших Metascore выше 90 баллов.

анонсы и реклама
Samsung <b>S22 Ultra</b> в Ситилинке - смотри цену
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
5 видов RTX 3050 в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 за 293 290р
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Core i9 11900K за 157 590р
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
RTX 3090 MSI за 605 тр
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр

Всего в «топе» представлено 43 издателя, но мы со своей стороны, пожалуй, «обрежем» его до десятки лучших. Во-первых, так будет правильнее, а во-вторых, названия большинства издателей, оказавшихся за пределами десятки лучших, даже мы, много лет пишущие новости про игры, увидели в первый раз.

  • Microsoft — 87,4 Metascore, три «отличных» игры;
  • Sony — 81,3 Metascore;
  • Humble Games — 80,9 Metascore;
  • Activision Blizzard — 80,6 Metascore, одна «отличная» игра;
  • Bethesda Softworks — 80,2 Metascore;
  • Capcom — 80,6 Metascore;
  • Bandai Namco — 78,5 Metascore;
  • Sega — 77,6 Metascore;
  • EA — 78,3 Metascore, одна «отличная» игра;
  • 505 Games — 75,7 Metascore.
#microsoft #xbox game studios
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдер: авторам Wasteland 3 могут поручить производство игры серии Fallout
Ошибка исправлена: ранее купленные игры EA, Rockstar, Activision и Microsoft в российском Steam вновь заработали
Microsoft, Apple, Mozilla и Google займутся обеспечением полной совместимости основных браузеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
48
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
28
Обзор комплекта периферии SmartBuy SBC-227367-K и компьютерной мыши Гарнизон GM-220XL
4
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
2
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 5800X и Core i7-11700КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
+

Сейчас обсуждают

sop18
15:10
Отодрать можно и ремнем. Это на содомирование не тянет.)))
У процессора AMD Ryzen 7 5800X3D наметились проблемы с разгоном
ахахах
15:09
ну и что,вон в 90-х ходили в кроссовках с сомнительным брендом реабак-так им сносу небыло
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Александр Тетюшин
15:09
Да клали мы на Ваш ДНС пусть хоть вообще закрываются
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
sop18
15:09
У японцев есть еще ненужные острова ? Ну так флаг им в руки)))
У процессора AMD Ryzen 7 5800X3D наметились проблемы с разгоном
Ilia Vlx
15:07
Ху... йанан.
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Ilia Vlx
15:06
Linux должен быть на английском, как и Windows. - Странно воспринимается такое ПО на иных языках. Кто не знает английский - их личные проблемы.
Разработчики самого популярного Linux-дистрибутива ушли из РФ – Red Hat последовала за Microsoft
Krivonostr
15:06
Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
sop18
15:05
Украинец - это не национальность, а образ мыслей. Грузин Саакашвили, армянин Аваков, евреи Порошенко и Зеля, бурят Ехануров - все они украинцы. Украинить можно везде. Только это счастья не приносит то...
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
sop18
15:04
Ради хохлов НАТО даже обычным оружием не спешит воевать, дураков там нет. Не такая уж это великая мировая ценность, как о себе думают селюки)))
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
rrrrex
15:03
Да ты на доллар посмотри. Труд россиян тупо обесценился. Скоро "средний класс" будет по $100 в месяц зарабатывать. Будем как в Венесуэле жить.
Сеть DNS готова обеспечить россиян бытовой техникой – дефицита не будет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем