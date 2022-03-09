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Быть может, Microsoft и напакостила российским геймерам, объявив о приостановке продаж своих товаров, включая игры, но, надеемся, это дело недолгое, да и ранее купленные игры никто (по крайней мере, пока) не отбирает. Если абстрагироваться от этой неприятной ситуации, то на игровом поприще у Microsoft всё замечательно: игр море, а сама компания прирастает всё новыми и новыми коллективами, крупнейшим из которых станет Activision Blizzard.

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По такому поводу агрегатор Metacritic решил составить «топ» самых успешных игровых издательств прошлого, 2021 года. Позиция в «топе» определяется сразу несколькими критериями: средний Metascore всех вышедших в прошлом году игр, а также количество «отличных» игр — проектов, получивших Metascore выше 90 баллов.

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Всего в «топе» представлено 43 издателя, но мы со своей стороны, пожалуй, «обрежем» его до десятки лучших. Во-первых, так будет правильнее, а во-вторых, названия большинства издателей, оказавшихся за пределами десятки лучших, даже мы, много лет пишущие новости про игры, увидели в первый раз.