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Новости Software Михаил Андреев
Вступительные 15 минут геймплея гигантского дополнения Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok
Интересного мало, но уж что есть. Релиз — завтра.
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Издание IGN, продолжая пользоваться своим беспрецедентным авторитетом в игровой индустрии, опубликовало вступительную часть игрового процесса из готовящегося к завтрашнему релизу исполинского дополнения Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla. Видеоролик длится около пятнадцати минут, в рамках которого нам показали общение с местными действующими лицами и сражение с одним из первых «боссов».

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Напоминаем, что в Dawn of Ragnarok мы в роли Эйвора, переродившегося в Одина, отправимся в Сватальфахейм, где в суровых условиях в плену держится наш сын Бальдр. Будучи богом, Один обладает сверхъестественными способностями, среди которых возможность красть суперсилу своих противников.

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Дополнение очень крупное и вполне «тянет» на роль полноценного ответвления на базе «Вальгаллы».

#ubisoft #assassins creed valhalla
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