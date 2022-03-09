Намедни Ubisoft, продержавшись на удивление долго, учитывая, что компания французская, объявила о приостановке продаж своих игр в России. Действие затрагивает именно будущие покупки: все ранее приобретённые игры остаются доступными в любое удобное время. Но, похоже, предзаказы дополнений к уже купленным играм под это правило не попадают: так, сегодня, как передаёт портал DTF, некоторые пользователи PlayStation в России начали сообщать о том, что Sony принудительно отозвала с их учётной записи предварительный заказ дополнения Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla и вернула за него деньги.
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Как гласит уведомление от платформодержателя, игра больше не продаётся в России, поэтому предзаказ отменён с возвратом денег. На текущий момент речь идёт только о PlayStation: пользователи PC и Xbox соответствующими сообщениями пока не делятся.
Релиз дополнения Dawn of Ragnarok должен состояться завтра, 10 марта. В рамках аддона мы в роли Одина должны будем отправиться в Сватальфахейм, чтобы спасти своего сына Бальдра. Дополнение настолько масштабно, что Ubisoft даже нескромно сравнивала его с отдельной игрой во франшизе.