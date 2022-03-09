Возможно, на других платформах ситуация будет аналогичной.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Намедни Ubisoft, продержавшись на удивление долго, учитывая, что компания французская, объявила о приостановке продаж своих игр в России. Действие затрагивает именно будущие покупки: все ранее приобретённые игры остаются доступными в любое удобное время. Но, похоже, предзаказы дополнений к уже купленным играм под это правило не попадают: так, сегодня, как передаёт портал DTF, некоторые пользователи PlayStation в России начали сообщать о том, что Sony принудительно отозвала с их учётной записи предварительный заказ дополнения Dawn of Ragnarok для Assassin’s Creed Valhalla и вернула за него деньги.

реклама

Как гласит уведомление от платформодержателя, игра больше не продаётся в России, поэтому предзаказ отменён с возвратом денег. На текущий момент речь идёт только о PlayStation: пользователи PC и Xbox соответствующими сообщениями пока не делятся.

анонсы и реклама Samsung <b>S22 Ultra</b> в Ситилинке - смотри цену Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке 5 видов RTX 3050 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешевле любой другой Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 за 293 290р <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Core i9 11900K за 157 590р <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули RTX 3090 MSI за 605 тр 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр

Релиз дополнения Dawn of Ragnarok должен состояться завтра, 10 марта. В рамках аддона мы в роли Одина должны будем отправиться в Сватальфахейм, чтобы спасти своего сына Бальдра. Дополнение настолько масштабно, что Ubisoft даже нескромно сравнивала его с отдельной игрой во франшизе.