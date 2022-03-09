Японской версии фильма, но суть не меняется.

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Разработчики многопользовательского экшена Dead by Daylight выпустили новую контентную прибавку, получившую название Sadako Rising. Она посвящена японскому варианту фильма «Звонок», релиз сопроводили атмосферным трейлером.

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Покупателям главы Sadako Rising достанется амулет «Проклятая кассета», а также пара новых героев: убийца Онрё (девушка с длинными волосами) и выживший Ёити Асакава. За всеми остальные подробностями следует обратиться к трейлеру.

Из официального описания в Steam:

Новая убийца — Онрё

Могучая сила и страшный темперамент Садако привели девочку в водяную могилу, где ее бросили умирать. Жестокая ярость девочки воплотилась в проклятую видеокассету, обрекающую просматривающих ее на ужасную участь.

Новый выживший — Ёити Асакава.

Гнев Садако познал и Ёити Асакава, жизнь которого с юных лет навсегда изменилась из-за ярости онрё. Ёити стал морским биологом. В поисках ответов он преодолел опасности и погрузился в мир далеко за пределами рационального восприятия.

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Dead by Daylight доступна в Steam с 14 июня 2016 года, за это время игра собрала 82 % положительных отзывов из более 417 тысяч написанных.