Разработчики многопользовательского экшена Dead by Daylight выпустили новую контентную прибавку, получившую название Sadako Rising. Она посвящена японскому варианту фильма «Звонок», релиз сопроводили атмосферным трейлером.
реклама
Покупателям главы Sadako Rising достанется амулет «Проклятая кассета», а также пара новых героев: убийца Онрё (девушка с длинными волосами) и выживший Ёити Асакава. За всеми остальные подробностями следует обратиться к трейлеру.
Из официального описания в Steam:
Новая убийца — Онрё
Могучая сила и страшный темперамент Садако привели девочку в водяную могилу, где ее бросили умирать. Жестокая ярость девочки воплотилась в проклятую видеокассету, обрекающую просматривающих ее на ужасную участь.
Новый выживший — Ёити Асакава.
Гнев Садако познал и Ёити Асакава, жизнь которого с юных лет навсегда изменилась из-за ярости онрё. Ёити стал морским биологом. В поисках ответов он преодолел опасности и погрузился в мир далеко за пределами рационального восприятия.
Dead by Daylight доступна в Steam с 14 июня 2016 года, за это время игра собрала 82 % положительных отзывов из более 417 тысяч написанных.