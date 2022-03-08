Хотя в текущее крайне неспокойное время мысленно совсем не до игр, но запланированные в индустрии мероприятия никто не отменял. Напротив: издание GamesRadar, выступающее организатором выставки Future Games Show, напомнило о том, что 24 марта пройдёт весенняя часть их представления.
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Заявлено, что всего в выставке примут участие свыше сорока самых разных игр, из которых восемь — мировые премьеры. По всей видимости, премьеры будут относительно крупными, иначе бы организаторы не делали на этом дополнительный акцент.
Впрочем, практика показывает, что Future Games Show обычно проходит незаметно для игровой общественности, поскольку в массе своей в ней принимают участие инди-проекты на большого ценителя. Хотелось бы верить, что 24 марта будет иначе.