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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На ближайшем мероприятии Future Games Show ожидается показ более сорока игр, включая восемь премьер
Иными словами, только восемь будут достойны внимания.
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Хотя в текущее крайне неспокойное время мысленно совсем не до игр, но запланированные в индустрии мероприятия никто не отменял. Напротив: издание GamesRadar, выступающее организатором выставки Future Games Show, напомнило о том, что 24 марта пройдёт весенняя часть их представления.

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Заявлено, что всего в выставке примут участие свыше сорока самых разных игр, из которых восемь — мировые премьеры. По всей видимости, премьеры будут относительно крупными, иначе бы организаторы не делали на этом дополнительный акцент.

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Впрочем, практика показывает, что Future Games Show обычно проходит незаметно для игровой общественности, поскольку в массе своей в ней принимают участие инди-проекты на большого ценителя. Хотелось бы верить, что 24 марта будет иначе.

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