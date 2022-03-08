Иными словами, только восемь будут достойны внимания.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Хотя в текущее крайне неспокойное время мысленно совсем не до игр, но запланированные в индустрии мероприятия никто не отменял. Напротив: издание GamesRadar, выступающее организатором выставки Future Games Show, напомнило о том, что 24 марта пройдёт весенняя часть их представления.

реклама

Заявлено, что всего в выставке примут участие свыше сорока самых разных игр, из которых восемь — мировые премьеры. По всей видимости, премьеры будут относительно крупными, иначе бы организаторы не делали на этом дополнительный акцент.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 за 293 290р Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр

Впрочем, практика показывает, что Future Games Show обычно проходит незаметно для игровой общественности, поскольку в массе своей в ней принимают участие инди-проекты на большого ценителя. Хотелось бы верить, что 24 марта будет иначе.