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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Songs of Conquest в духе «Героев Меча и Магии» рассказали о порталах и некромантии
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Последнее время разработчики стратегии Songs of Conquest, своим стилем и во многом игровым процессом напоминающей «Героев Меча и Магии», зачастили с публикацией подробностей. Ничего удивительного в этом, впрочем, нет: через месяц начнётся второй квартал 2022 года, на который и запланирован релиз проекта, поэтому активизация девелоперов абсолютно закономерна.

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В свежем материале разработчики коснулись темы редактора карт, поведали о том, как работают устанавливаемые героями-волшебниками порталы, значительно ускоряющие перемещение между точками, а также вскользь продемонстрировали систему некромантии. Есть в Songs of Conquest такая фракция, Loth называется: так вот, её фракционной особенностью как раз является некромантия, которая возвращает вам определённую часть ваших убитых воинов в виде зомби. Насколько эти зомби сильны и в целом боеспособны, естественно, пока предмет для догадок.

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Стоит отметить, что первоначально Songs of Conquest будет распространяться по программе раннего доступа. Делается это для того, чтобы ещё на этапе активной разработки собрать необходимые отзывы пользователей; в конце концов, игры делаются для них, а справедливая критика всегда нужна и ценна.

#songs of conquest
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