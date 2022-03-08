Последнее время разработчики стратегии Songs of Conquest, своим стилем и во многом игровым процессом напоминающей «Героев Меча и Магии», зачастили с публикацией подробностей. Ничего удивительного в этом, впрочем, нет: через месяц начнётся второй квартал 2022 года, на который и запланирован релиз проекта, поэтому активизация девелоперов абсолютно закономерна.
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В свежем материале разработчики коснулись темы редактора карт, поведали о том, как работают устанавливаемые героями-волшебниками порталы, значительно ускоряющие перемещение между точками, а также вскользь продемонстрировали систему некромантии. Есть в Songs of Conquest такая фракция, Loth называется: так вот, её фракционной особенностью как раз является некромантия, которая возвращает вам определённую часть ваших убитых воинов в виде зомби. Насколько эти зомби сильны и в целом боеспособны, естественно, пока предмет для догадок.
Стоит отметить, что первоначально Songs of Conquest будет распространяться по программе раннего доступа. Делается это для того, чтобы ещё на этапе активной разработки собрать необходимые отзывы пользователей; в конце концов, игры делаются для них, а справедливая критика всегда нужна и ценна.