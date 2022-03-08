В результате известных событий, вернее, их последствий в виде западных санкций, курс рубля нехило так обвалился. В связи с этим вполне естественно, что издатели и разработчики игр начали потихоньку корректировать цены в российском сегменте Steam. Предрекая соответствующие комментарии: да, мы знаем, что на сегодняшний день покупки в Steam всеми доступными в сервисе способами с территории России недоступны. Вопрос лишь в продолжительности данной ситуации: возможность совершения транзакций, вероятнее всего, вернётся, а вот обновлённые цены останутся.
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Одной из первых приспособиться к новой реальности решило издательство Bandai Namco с его проектом Elden Ring. Если вчера игра стоила 2 499 рублей, то сегодня цена подскочила до 3 999 рублей. Самое время заявить: «Здравствуй, 4K-гейминг!». Беглый осмотр SteamDB-странички Elden Ring позволяет заявить, что цена скакнула только в России.
Напоминаем, что Elden Ring — последнее (крайнее) детище мастеров из FromSoftware. Многие журналисты назвали проект лучшим «соулслайком» из ныне существующих, а средний пользовательский рейтинг, даже несмотря на обрушившие его стартовые технические проблемы, сейчас составляет 84 %.