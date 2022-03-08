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Руководство американской компании Cloudflare, которая предоставляет услуги CDN, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS, а также защиту от DDoS-атак, отказалось отключать российских пользователей от своих сервисов. Об этом в блоге компании написал руководитель Мэтью Принц.

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Принц отметил, что руководство Cloudflare получило несколько призывов с требованием прекратить оказание услуг в России. После консультаций с экспертами был сделан вывод, что «России нужно больше доступа к интернету, а не меньше».

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В то же время Cloudflare ограничила доступ для всех клиентов, которых удалось идентифицировать как попавшие под санкции. А в сетях Cloudflare идёт рост количества запросов от россиян к мировым средствам массовой информации.