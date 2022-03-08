Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Cloudflare не будет отключать сервисы в России, несмотря на призывы и давление
Даже удивительно, что такое бывает.
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Руководство американской компании Cloudflare, которая предоставляет услуги CDN, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS, а также защиту от DDoS-атак, отказалось отключать российских пользователей от своих сервисов. Об этом в блоге компании написал руководитель Мэтью Принц.

реклама

Принц отметил, что руководство Cloudflare получило несколько призывов с требованием прекратить оказание услуг в России. После консультаций с экспертами был сделан вывод, что «России нужно больше доступа к интернету, а не меньше».

анонсы и реклама
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 за 293 290р
Core i9 11900K за 157 590р
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке
85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр
RTX 3090 MSI за 605 тр

В то же время Cloudflare ограничила доступ для всех клиентов, которых удалось идентифицировать как попавшие под санкции. А в сетях Cloudflare идёт рост количества запросов от россиян к мировым средствам массовой информации.

#cloudflare
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Cloudflare собирается избавить пользователей от тестов CAPTCHA с помощью криптографической проверки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Бесплатная Windows 11 в рамках большой распродажи к 8 марта и другие предложения со скидками до 62%
Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
22
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 VS Radeon RX 5600 XT
7
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
8

Сейчас обсуждают

Ден С
20:40
а без войны, сам ты не мог издеваться над своими только детьми? Если по тебе дурка плачет и ты аутист, почему все должны жить как ты? Кстати, это и есть фашизм - навязывать свое мнение силой другим лю...
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Данил Луговской
20:40
Заграница нам поможет? Заграница, дай Бог, ураинцев за людей считает, я уж не говорю про эуропейцев. Вот недавно в ЕС сравнили укростан со странами африки
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Oleg Gromov
20:40
Интересно 😁 Когда США спонсирует гоажданские перевороты, бомбит страны и убивает мирных, когда на Донбассе 8 лет обстреливпют мирных и пытали людей, то никто не пискнул! С их стороны всё нормально?
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Виталий Shokerxxx
20:39
где это полки пусты и соли нету? давай нас просвяти. в цуме гуме? так там и не было ни когда соли если только аэлитная морская). 200 рублей за 35 грамм.
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
fynjy_2005
20:39
мозга своего нет. Мозг слит. Дно
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Togtyui
20:39
В никсе совсем без головы, там райзен 130-200к продается. На госзакупках или юриках подняться хотят видимо
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Roman
20:39
Теперь понял
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Roman2022
20:39
Nvidia может. И что с того.
Nvidia может выпускать видеокарты серий RTX 3000 и RTX 4000 параллельно
Лебедь черный
20:38
https://www.youtube.com/watch?v=MoFYXKgr8Bo
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Виталий Shokerxxx
20:38
паток сознания..везде одни лохи один я дартаньян..
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем