На Xbox Series — чуть позже.

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О том, что студия Techland готовит для консолей PlayStation 5 и Xbox Series специальное обновление своего эталонного зомби-боевика Dying Light, мы знаем ещё с середины прошлой осени. Выход обновления, по некоторым причинам, среди которых стремительная подготовка к релизу Dying Light 2, задержался, но сегодня справедливость восторжествовала, и первая часть франшизы заиграла на современных консолях новыми красками. Правда, пока что лишь наполовину: обновление вышло только на PlayStation 5, тогда как релиз на Xbox Series должен состояться в ближайшее время.

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Воспроизведение Dying Light на PlayStation 5 допускается в трёх графических режимах:

режим производительности: разрешение 1080p при 60 кадрах в секунду;

сбалансированный режим: разрешение 1440p при 60 кадрах в секунду;

режим качества: разрешение 4K при 30 кадрах в секунду.

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Напомним, что первая Dying Light вышла уже больше семи лет назад, и, как видите, продолжает получать обновления и свежий контент. Примерно такой же позиции Techland собирается придерживаться и в отношении сиквела.