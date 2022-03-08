Разработчики из студии Rare опубликовали большой геймплейный трейлер шестого сезона пиратского онлайн-экшена Sea of Thieves. Сам сезон стартует уже 10 марта, он должен будет внести в игру шесть морских фортов с привидениями. Геймерам нужно будет заниматься захватом таких укреплений и получать взамен ключи, гарантирующие доступ к сокровищам.
реклама
Описанные в предыдущем абзаце активности пройдут в первой половине сезона. А во второй половине начнётся легендарное путешествие с множеством испытаний, которые будут меняться при каждом прохождении.
Также в рамках сезона игроки получат множество наград, среди которых есть уникальные паруса, облики для персонажей и другие предметы.
Sea of Thieves доступна на ПК и консолях Xbox. В магазине Steam, где купить проект не представляется возможным, у игры есть 90 % рейтинга на основании более 174 тысяч отзывов.