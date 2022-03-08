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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Экшен Lost Judgement получит дополнение The Kaito Files в конце текущего месяца
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Авторы экшена Lost Judgement назвали точную дату выхода дополнения The Kaito Files. Указанное DLC должно появиться в продаже 28 марта.

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В грядущем наборе нового контента игроки найдут четыре сюжетные главы, а само повествование будет вестись от лица Масахару Кайто. Последнему предстоит заняться расследованием нового дела.

Помимо сюжетных миссий, The Kaito Files сможет предложить геймерам несколько новых боевых стилей, детективные приёмы для исследования и кое-что ещё.

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Оригинальная Lost Judgement вышла на PS4, PS5, Xbox Series X|S и Xbox One в сентябре прошлого года.

#sega #lost judgement
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