В начале февраля корейский ролевой MMO-экшен Lost Ark наконец-то добрался до западного пользователя. И вот, спустя месяц после «расширенного» релиза разработчики поведали о статистических успехах своего творения. На сегодняшний день пользовательская база Lost Ark достигла двадцати миллионов игроков: это примерно вдвое больше, чем до релиза в странах Запада.
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Разработчики обещают, что Lost Ark будет поддерживаться контентом на протяжении многих лет, продемонстрировав тем самым, что они выпустили свою игру в свет всерьёз и надолго.
Стоит напомнить, что на родине и в России (через специальный загрузчик Mail.Ru Group) Lost Ark представлена уже больше двух лет. Таким образом, европейские и американские геймеры в феврале получили гораздо более совершенный с точки зрения контентного наполнения продукт.