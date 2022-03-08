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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пользовательская база Lost Ark достигла двадцати миллионов игроков
Западный релиз ожидаемо улучшил статистические показатели проекта.
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В начале февраля корейский ролевой MMO-экшен Lost Ark наконец-то добрался до западного пользователя. И вот, спустя месяц после «расширенного» релиза разработчики поведали о статистических успехах своего творения. На сегодняшний день пользовательская база Lost Ark достигла двадцати миллионов игроков: это примерно вдвое больше, чем до релиза в странах Запада.

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Разработчики обещают, что Lost Ark будет поддерживаться контентом на протяжении многих лет, продемонстрировав тем самым, что они выпустили свою игру в свет всерьёз и надолго.

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Стоит напомнить, что на родине и в России (через специальный загрузчик Mail.Ru Group) Lost Ark представлена уже больше двух лет. Таким образом, европейские и американские геймеры в феврале получили гораздо более совершенный с точки зрения контентного наполнения продукт.

#lost ark
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Chingizid
15:58
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Leh
15:57
Конечно по-прежнему будет, украинская и западная пропаганда ведь никогда не врет. При растущих ценах на газ, нефть, уголь и т.д. правительство РФ это не обременит, а при низком курсе рубля платить руб...
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XAM
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Chingizid
15:56
А с чего быть дефолту то, это там не хотят чтобы им долги свои вернули, а на нет и суда нет. А так если посудить, то мировая война единственный и последний шанс белой цивилизации на выживание.
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полностью согласен с тем что вы написали)
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Максим Котиков
15:49
Германия уже ожидала , пару дней с газом овер 3000к и уже кончилась.
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Dmitry Mitry
15:48
Нет, это Маркс, а не Ленин. Ленин Маркса как раз опроверг.
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Ебиомат Эбелехович
15:48
заглот 10 мин назад новость вышла уже 500 комов ФАС ПСИНА копипастить
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Максим Котиков
15:47
попуас хохлов вбивают в каменный век проснись репорация лол
Россия вышла на первое место в мире по количеству введенных против неё ограничений
Александр Пушик
15:46
При зп в 3к€ можно вытянуть. А вот при 200$ жопонька...
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
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