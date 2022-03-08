Новый подход к использованию «Формулы-1» в играх?

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С чем у вас ассоциируется сокращение F1 применительно к видеоиграм? Скорее всего, с «конвейерной» серией с соответствующим префиксом. Разработчики из Frontier Developments, создавшие замечательный космический проект Elite Dangerous, решили продемонстрировать, что под «Формулой-1» может скрываться не только бесконечный цикл всё новых и новых гоночных аркад. Так, сегодня был представлен проект F1 Manager 2022, из названия которого уже можно приблизительно себе представить его жанр и смысл.

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F1 Manager 2022 представляет собой симулятор управляющего командой «Формулы-1». Нам будет необходимо решать организационные вопросы, заниматься финансовыми делами, решать, как лучше усовершенствовать гоночный болид вашей команды, и многое другое. Геймплей обещает быть глубоким, проработанным и увлекательным. Насколько это вообще возможно в играх такого жанра.

Из текста анонсирующего материала не совсем понятно, но, похоже, непосредственно управлять машинами в F1 Manager 2022 не получится: вместо этого в нашу задачу войдёт подготовка и реализация конкретной стратегии с учётом изменяющихся факторов вроде погоды и поломок.

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Если вам кажется, что Frontier с данным проектом влезла немножко не в свой жанр, то спешим напомнить, что помимо Elite Dangerous коллектив также отвечает за Jurassic World Evolution и Planet Zoo — управленческие симуляторы парка Юрского периода и зоопарка соответственно. Так что компетенции у коллектива имеются. Релиз должен состояться летом на всех актуальных платформах.