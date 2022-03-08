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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Elite Dangerous анонсировали F1 Manager 2022 — симулятор менеджера «Формулы-1»
Новый подход к использованию «Формулы-1» в играх?
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С чем у вас ассоциируется сокращение F1 применительно к видеоиграм? Скорее всего, с «конвейерной» серией с соответствующим префиксом. Разработчики из Frontier Developments, создавшие замечательный космический проект Elite Dangerous, решили продемонстрировать, что под «Формулой-1» может скрываться не только бесконечный цикл всё новых и новых гоночных аркад. Так, сегодня был представлен проект F1 Manager 2022, из названия которого уже можно приблизительно себе представить его жанр и смысл.

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F1 Manager 2022 представляет собой симулятор управляющего командой «Формулы-1». Нам будет необходимо решать организационные вопросы, заниматься финансовыми делами, решать, как лучше усовершенствовать гоночный болид вашей команды, и многое другое. Геймплей обещает быть глубоким, проработанным и увлекательным. Насколько это вообще возможно в играх такого жанра.

Из текста анонсирующего материала не совсем понятно, но, похоже, непосредственно управлять машинами в F1 Manager 2022 не получится: вместо этого в нашу задачу войдёт подготовка и реализация конкретной стратегии с учётом изменяющихся факторов вроде погоды и поломок.

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Если вам кажется, что Frontier с данным проектом влезла немножко не в свой жанр, то спешим напомнить, что помимо Elite Dangerous коллектив также отвечает за Jurassic World Evolution и Planet Zoo — управленческие симуляторы парка Юрского периода и зоопарка соответственно. Так что компетенции у коллектива имеются. Релиз должен состояться летом на всех актуальных платформах.

#frontier developments #f1 manager 2022
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Виталий Shokerxxx
14:27
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Eks Eks
14:26
Ну никтож вас не заставляет покупать, понятное дело сейчас каждый барыга, пытается сыграть на дефиците и втюхать товар в тридорого, капитализмус же, не наебал, не мужик.
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ахахах
14:26
пиндос разворовал Украину всю,даже землю заставил продать иностранцам и стравил в военных историях соседей,но только это всё равно непоможет уже им
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sanchez521
14:25
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Сергей Иванов
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А почему нет подобных рейтинговых агентств в Южной Америке, Африке, Азии (кроме Японии и Южной Кореи)? Не потому ли, что вопросы демократии, прав и свобод человека их интересуют в последнюю очередь? И...
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sanchez521
14:24
Он с ним хотел встретиться еще до 24/02, если бы ты не смотрел соловьева, то знал бы об этом. Ты лучше смекай: главы мид двух стран планируют встретиться. А до этого российская сторона посылала мединс...
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cibershot
14:23
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Rey.B.
14:20
Противоречия капитализма? Хуже! Противоречия между марксизмом и капитализмом! Первый твердит что "капитал - это бабло и идеология". Второй настаивает "капитал - это поля, заводы, пароходы и практическ...
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ахахах
14:19
там пиндосы руководят Украиной и они разрешения сдаваться естественно недадут,им надо щас побольше урона нанести инфраструктуре страны,потому,что они её сливают.Для пиндосов война эта проиграна,но над...
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