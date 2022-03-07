Баг или вопиющий случай «отжима»?

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Во всех заявлениях объявлявших о приостановке продаж в России игровых издателей и разработчиков неизменно фигурировала одна фраза: это касается только новых покупок; приобретённые ранее копии продолжат работать. Теперь же российские пользователи Steam столкнулись либо с ошибкой в работе системы, либо с циничным лишением их уже ранее купленных игр: многие игроки сообщают, что в Steam исчезла возможность установки или запуска целого ряда игр, выпущенных под покровительством Microsoft и Activision, со словами «Недоступно в текущем регионе».

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Так, пользователи жалуются, что они не могут поиграть в Sea of Thieves, Gears 5, Halo Infinite, Call of Duty Infinite Warfare и некоторые другие проекты.

Если верить создателю портала SteamDB Павлу Дюндику, то в Steam в отношении ряда игр Microsoft и Activision действительно произошли изменения, но все они помечались флагом «PurchaseRestrictedCountries», подразумевающим запрет на продажу, но не на запуск и установку. Дюндик предположил, что имеет место сбой в работе системы. Иными словами, пока что рано бить тревогу: имеет смысл дождаться разъяснений со стороны Steam.