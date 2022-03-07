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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Российские геймеры сообщают о невозможности загрузки и запуска в Steam некоторых игр Microsoft и Activision
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Во всех заявлениях объявлявших о приостановке продаж в России игровых издателей и разработчиков неизменно фигурировала одна фраза: это касается только новых покупок; приобретённые ранее копии продолжат работать. Теперь же российские пользователи Steam столкнулись либо с ошибкой в работе системы, либо с циничным лишением их уже ранее купленных игр: многие игроки сообщают, что в Steam исчезла возможность установки или запуска целого ряда игр, выпущенных под покровительством Microsoft и Activision, со словами «Недоступно в текущем регионе».

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Так, пользователи жалуются, что они не могут поиграть в Sea of Thieves, Gears 5, Halo Infinite, Call of Duty Infinite Warfare и некоторые другие проекты.

Если верить создателю портала SteamDB Павлу Дюндику, то в Steam в отношении ряда игр Microsoft и Activision действительно произошли изменения, но все они помечались флагом «PurchaseRestrictedCountries», подразумевающим запрет на продажу, но не на запуск и установку. Дюндик предположил, что имеет место сбой в работе системы. Иными словами, пока что рано бить тревогу: имеет смысл дождаться разъяснений со стороны Steam.

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#microsoft #steam #valve
6
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nsvlnyy
00:40
Еще RDR2 и GTA5
Российские геймеры сообщают о невозможности загрузки и запуска в Steam некоторых игр Microsoft и Activision
ishooa
00:37
все верно упадяет да так ..что не будете знать куда деватся.. в любом случае , что так, что этак.. только Украину вам ни кто не отдаст..
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
ishooa
00:36
так пулы уже для вас закрыты..банковские операции тоже ) зомби
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
x.7
00:36
Пульт пуска на панцире защищен индивидуальным паролем, ваши обезьяны не смогут из него стрелять, не радуйся) И попроси уже, чтобы тебе методичку лучше делали. За 10 лет войны в Афганистане погибло и п...
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
ishooa
00:35
сраша продержится еще месяц ..сегодня эмбарго введут... а потом привет дефолт..вы не будете успевать зарабатывать ..тотальная безработица . .посмотри пример венесуелла ..так вот там это цветочки.. буд...
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Шамиль Джанболатов
00:34
Не совсем - может Трампа переизберут, а может нет)
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ishooa
00:32
Путен все таки гений, за несколько дней уничтожил росею, раскатал армию, угробил экономику и отпетушил всех скрепцов. О таком не мечтал ни Наполеон, ни Гитлер.
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Huigen
00:32
о, ну наконец признали что война с 2014-го года) инфа про 10 тис более достоверная, чем про 500, как ваши заявляют, достаточно просто посмотреть на то, сколько ваших колонн раздолбали и вообще техники...
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
Шамиль Джанболатов
00:31
Если ключ рабочий, и успеть привязать ключ к профилю на сайте Майкрософт, то уже вечная лицензия в кармане. Так-тои на Али можно взять ключ. Сайт Майкрософт для россиян вроде ещё доступен, только толк...
Бесплатная Windows 11 в рамках большой распродажи к 8 марта и другие предложения со скидками до 62%
Николай Шульгин
00:29
бедный запад как же рвутся. и себе плохо делают и нам. Дурочки.
Российские геймеры сообщают о невозможности загрузки и запуска в Steam некоторых игр Microsoft и Activision
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