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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ошибка исправлена: ранее купленные игры EA, Rockstar, Activision и Microsoft в российском Steam вновь заработали
Обошлось без скандала. По крайней мере, пока.
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Обновление от 8 марта, 01:27 по московскому времени: спустя несколько часов после обнаружения проблемы попавшие под ошибочный запрет игры вновь стали доступны для установки и запуска в российском Steam. По всей видимости, Valve применила к «санкционным» играм ошибочный атрибут, в результате которого игры не просто были изъяты из продажи, но также были лишены функции запуска в случае их наличия в библиотеке.

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Скандал удалось достаточно оперативно предотвратить, однако главный вывод из ситуации всё же следует сделать: технически все ваши игры в Steam могут быть по щелчку пальца заблокированы. Впрочем, принимая соглашение о пользовании сервисом, мы и так должны были об этом знать, ведь формального владения копиями игр в случае с цифровой дистрибуцией нет.

Оригинал от 7 марта, 23:31 по московскому времени: Во всех заявлениях объявлявших о приостановке продаж в России игровых издателей и разработчиков неизменно фигурировала одна фраза: это касается только новых покупок; приобретённые ранее копии продолжат работать. Теперь же российские пользователи Steam столкнулись либо с ошибкой в работе системы, либо с циничным лишением их уже ранее купленных игр: многие игроки сообщают, что в Steam исчезла возможность установки или запуска целого ряда игр, выпущенных под покровительством Microsoft и Activision, со словами «Недоступно в текущем регионе».

Так, пользователи жалуются, что они не могут поиграть в Sea of Thieves, Gears 5, Halo Infinite, Call of Duty Infinite Warfare и некоторые другие проекты.

Если верить создателю портала SteamDB Павлу Дюндику, то в Steam в отношении ряда игр Microsoft и Activision действительно произошли изменения, но все они помечались флагом «PurchaseRestrictedCountries», подразумевающим запрет на продажу, но не на запуск и установку. Дюндик предположил, что имеет место сбой в работе системы. Иными словами, пока что рано бить тревогу: имеет смысл дождаться разъяснений со стороны Steam.

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Дополнено: Начали поступать сообщения о том, что аналогичная проблема постигла и некоторые игры от Rockstar и EA: в частности, GTA V, Red Dead Redemption 2, Battlefield 1, Battlefield V, Apex Legends и другие.

#microsoft #steam #valve
18
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