Это хорошо, а то в этом году проект ещё ни разу не попадал в новостные ленты.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Если вы вдруг запамятовали, то в середине прошлого лета Electronic Arts вместе со своей подопечной студией EA Motive официально объявили о работе над ремейком культового хоррора Dead Space. Вплоть до конца года мы время от времени получали относительно данного проекта новые подробности, но последние почти три месяца тишина.

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В пятницу она будет нарушена: разработчики сообщили, что проведут 11 марта в 21:00 по московскому времени специальную прямую трансляцию, в рамках которой поведают о ходе разработки. Имеет ли смысл рассчитывать на демонстрацию свежего игрового процесса, неясно.

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Даже приблизительных сроков релиза у обновлённой версии хоррора нет. Косвенно известно лишь то, что разработка проекта началась летом 2020 года, а это значит, что в обозримой перспективе ждать выхода не стоит.