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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В мае Blizzard официально представит мобильную игру во вселенной Warcraft
А в апреле — очередной аддон для WoW.
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Несмотря на уже преклонный возраст, World of Warcraft и всё, что с ней связано, остаётся для Blizzard главной статьёй дохода. Ситуация печальная, но за неимением лучшего необходимо поддерживать свою несущую золотые яйца курочку. Так, сегодня Blizzard в своей новостной публикации сообщила о том, что 19 апреля представит для World of Warcraft новое дополнение. Деталями аддона разработчики пока не делятся, а до тех пор рассчитывают, что игроки оценят обновление «Конец Вечности».

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Вдобавок Blizzard дополнительно подтвердила, что работает над проектом во вселенной Warcraft. Подробностей пока тоже нет, но компания обещает, что полноценная презентация состоится уже в мае. Запасайтесь становящимися в нынешней ситуации всё менее смешными шутками про «У вас что, нет телефонов?».

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Наконец, чуть более краткосрочная перспектива: 15 марта для Hearthstone анонсируют очередное дополнение — первое из трёх запланированных в этом году.

#blizzard
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