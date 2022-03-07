До конца мая. Только вот как его купить теперь в Steam?

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Разработчики из студии Massive Work совместно с издательством Prime Matter собираются в скором времени выпустить Dolmen — необычный экшен, навеянный творчеством известного писателя-фантаста Говарда Лавкрафта. Авторы называют свой проект «невероятным экшен-RPG, сочетающим в себе футуристичный Sci-Fi и элементы космического хоррора».

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Действие игры происходит на заброшенной планете Ревион-Прайм. Игрокам нужно будет развить навыки выживания, заниматься исследованиями, а также прокачивать оружие и своего героя для выступления в боевых сражениях. Собственно, Dolmen — это образец кристалла, который нужно будет собирать героям для активации возможности «стирать границы между мирами».

Ключевыми особенностями Dolmen можно назвать уникальную боевую систему с множеством единиц оружия, а также энергорежим, способный накладывать стихийные эффекты на пушки и мечи.

«Удастся ли вам раскрыть все тайны Ревион-Прайм? Или вы станете очередной жертвой этой жестокой планеты? Кажется, весь мир вокруг ополчился против вас. Вам предстоит преодолеть невероятные испытания, иначе сама память о вас в хронологии будет стерта. На Ревион-Прайм вас ждет множество ужасных чудовищ, каждое из которых станет серьезным испытанием ваших боевых навыков», — гласит официальное описание к Dolmen на странице в Steam.

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Dolmen должна выйти на ПК уже 20 мая — по такому случаю разработчики записали отдельный трейлер.