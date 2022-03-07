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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft приостанавливает продажи игр в России
Долго держались, это уже заслуживает минимального уважения.
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Массовому исходу крупных игровых разработчиков и издателей из России до последнего времени не хватало своеобразного бриллианта в короне — Ubisoft. Что ж, теперь, как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя французского издательства, этот драгоценный камень получен: Ubisoft приостанавливает цифровые и физические продажи своих игр в России.

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На данный момент необходимо дождаться официального заявления компании, поскольку из куцего материала на Bloomberg неясно, сохранится ли у российских геймеров возможность в полной мере пользоваться уже купленными ранее играми. Скорее всего, да, поскольку все остальные представители индустрии приостановили именно продажи — без отключения россиян от своих игр.

На прошлой неделе о приостановке продаж своих игр на территории России, а в отдельных случаях ещё и в Белоруссии, объявили CD Projekt, Bloober Team, Microsoft, Activision Blizzard, Electronic Arts, Bethesda, Rockstar. Ранее сегодня к ним присоединилась Take-Two Interactive.

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Дополнено: доступ к Ubisoft Store в России уже заблокирован. Так что, полагаем, это можно считать официальным подтверждением вышеизложенного материала.

#ubisoft
8
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Сейчас обсуждают

Thelokich
17:08
А они стоит покупки? Даже внимания и времени тратить на это уже нет желания.
СМИ: Ubisoft приостанавливает продажи игр в России
Ден С
17:08
Не, ну без убисофта даже такая либерда как я готов дожить до старости, не испытывая при этом никакого дискомфорта
СМИ: Ubisoft приостанавливает продажи игр в России
Ден С
17:05
Для кого эти новости?
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Леди Яга
17:01
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Показывал 3_14sUn
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Это от разгона. Оверклокерская типа!
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VeteranRF
17:00
Только вчера купил Зарю рагнарека. Видимо это была последняя моя покупка у них в магазине.
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Taketon
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Alex A
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Huigen
16:56
ага, только с таким курсом все-равно никто нихрена купить не сможет))
СМИ: Ubisoft приостанавливает продажи игр в России
Екатерина Абдуллина
16:54
Рухнул на 3 процента😀 Вы рубль видели?😄😄😄 Писята заголовка, вы рубль видели?😁😆😅🤣😂😂😂😂😂😂
Биткоин рухнул ниже 38 000 долларов – а эксперты заговорили о наступлении «Великой депрессии»
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