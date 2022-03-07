Долго держались, это уже заслуживает минимального уважения.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Массовому исходу крупных игровых разработчиков и издателей из России до последнего времени не хватало своеобразного бриллианта в короне — Ubisoft. Что ж, теперь, как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя французского издательства, этот драгоценный камень получен: Ubisoft приостанавливает цифровые и физические продажи своих игр в России.

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На данный момент необходимо дождаться официального заявления компании, поскольку из куцего материала на Bloomberg неясно, сохранится ли у российских геймеров возможность в полной мере пользоваться уже купленными ранее играми. Скорее всего, да, поскольку все остальные представители индустрии приостановили именно продажи — без отключения россиян от своих игр.

На прошлой неделе о приостановке продаж своих игр на территории России, а в отдельных случаях ещё и в Белоруссии, объявили CD Projekt, Bloober Team, Microsoft, Activision Blizzard, Electronic Arts, Bethesda, Rockstar. Ранее сегодня к ним присоединилась Take-Two Interactive.

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Дополнено: доступ к Ubisoft Store в России уже заблокирован. Так что, полагаем, это можно считать официальным подтверждением вышеизложенного материала.