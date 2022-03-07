Что-то в ней есть. Или нет.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Издательство Devolver Digital совместно с разработчиками из WolfEye Studios опубликовало большое геймплейное видео ролевой игры Weird Westю. Записанное действо комментирует Рафаэль Колантонио (креативный директор) и Гаэль Жиродо (дизайнер систем).

реклама

Основное внимание в материале уделяется свиночеловеку — одному из героев игры. Он вышел из племени свинолюдей, жизнь у которых предельно мрачная. Их не пускают в города людей, их презирают и не уважают.

Также геймплейное видео Weird West даёт понять, как в игре будут организованы системы ведения боя и стелса, а также распределения очков. География событий здесь максимально разнообразная.

анонсы и реклама Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 11900K за 157 590р 3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке 85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр RTX 3090 MSI за 605 тр

Weird West должна поступить в продажу 31 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.