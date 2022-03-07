Издательство Devolver Digital совместно с разработчиками из WolfEye Studios опубликовало большое геймплейное видео ролевой игры Weird Westю. Записанное действо комментирует Рафаэль Колантонио (креативный директор) и Гаэль Жиродо (дизайнер систем).
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Основное внимание в материале уделяется свиночеловеку — одному из героев игры. Он вышел из племени свинолюдей, жизнь у которых предельно мрачная. Их не пускают в города людей, их презирают и не уважают.
Также геймплейное видео Weird West даёт понять, как в игре будут организованы системы ведения боя и стелса, а также распределения очков. География событий здесь максимально разнообразная.
Weird West должна поступить в продажу 31 марта на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.