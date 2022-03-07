Не секрет, что крупные студии разработки игр трудятся в постоянном режиме, не позволяя себе длительных простоев: то новые проекты создаются, то обеспечивается контентная поддержка уже вышедших игр. Если же коллектив особо крупный, то делается всё и сразу. Bethesda — одна из крупнейших игровых компаний в мире, и вот, сегодня внимательные пользователи заметили, что некоторое время назад она подала заявку на регистрацию торговой марки Spyteam.
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К слову, мы уже не в первый раз слышим про Spyteam: в последний раз упоминание проекта под таким названием всплывало в 2018 году. Что скрывается за «шпионским» названием, неизвестно, а показания разнятся: одни утверждают, что это мультиплеерный проект остинского подразделения Bethesda Game Studios, по другой версии — новинка вообще создаётся студией Roundhouse и представляет собой мультиплеерный боевик с элементами PvE.
В таких ситуациях, когда показания диаметрально противоположные, наиболее правильным действием является ожидать публикации официальных новостей. По всей видимости, ждать осталось недолго.