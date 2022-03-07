Ещё на выходных Rockstar объявила о приостановке продаж своих игр на территории России; теперь же к ней присоединилась вся «материнская» компания Take-Two Interactive, включающая в свой состав также издательства 2K Games, Private Division и другие, менее известные.
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По словам вице-президента Take-Two Алана Льюиса, после серьёзного обсуждения компания решила остановить новые продажи, установки и маркетинговую поддержку продуктов от всех входящих в её состав «лейблов». Долго ли это продлится, пока неясно.
Отметим, что 2K Games отвечает за издание игр серий Mafia, Sid Meier’s Civilization, XCOM, Borderlands и многих других. На момент написания данной заметки продукция Take-Two Interactive ещё была доступна для приобретения в цифровых магазинах, но, очевидно, это только вопрос времени.