В наше неспокойное время тема Fallout закономерно набирает популярность. По всей видимости, рост спроса замечают и в Microsoft, поскольку, как сообщает авторитетный инсайдер и по совместительству журналист издания VentureBeat Джефф Грабб, компания намеревается в ближайшие годы максимально использовать потенциал данной франшизы.
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В частности, некоторое время назад Грабб уже сообщал о том, что Microsoft ведёт переговоры с Obsidian Entertainment на тему создания продолжения Fallout New Vegas. Теперь же, согласно сведениям от источников Грабба, Microsoft хочет поручить своей другой «постапокалиптической» студии — inXile Entertainment — производство дополнительного проекта по Fallout.
Никаких подробностей пока, естественно, нет, но можно предположить, что inXile, как мастера-стратеги, выпустят именно стратегическое ответвление Fallout. Со стороны Microsoft оба проекта находятся на стадии рассмотрения, так что ожидать их релиза даже в среднесрочной перспективе мы бы не стали.