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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
TikTok приостановил загрузку нового контента и запуск прямых трансляций в России
Связано это с законом о «фейках».
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Популярный сервис TikTok, в котором пользователи обмениваются и просматривают различные короткие (и не очень) видеоролики-клипы, сообщил о том, что приостанавливает в России запуск прямых трансляций и загрузку нового контента. Связано это не с уходом компании с российского рынка (TikTok — китайский ресурс, и уходить, по крайней мере, добровольно, не собирается), а с введением в России закона «о фейках», подразумевающего наказание вплоть до уголовного за распространение ложных сведений о боевых действиях на территории Украины.

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По словам представителей TikTok, другого выхода у них не было. Решение было принято из соображений безопасности как для сотрудников компании, так и для пользователей. В настоящее время TikTok рассматривает, какие последствия может нести закон «о фейках» конкретно в её случае. Не исключено, что в обозримой перспективе всё нормализуется.

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Встроенный в приложение TikTok мессенджер продолжит работать, равно как и возможность просмотра уже существующего контента.

#tiktok
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