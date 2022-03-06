Видимо, это означает то же самое, что в других аналогичных случаях: новых продаж не будет, но играть можно продолжать.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Epic Games объявила об остановке коммерческой деятельности с Россией в своих играх в качестве ответной меры на боевые действия на территории Украины. Что компания подразумевает под остановкой коммерческих отношений, пока не вполне ясно: магазин Epic Games Store, равно как его главная функция — раздача подарков — пока функционирует и даже не пересматривает рублёвые ценники. Внутриигровые магазины, как сообщают пользователи, тоже пока работают. Информацией о том, как это действие Epic Games отразится на отечественных разработчиках игр на Unreal Engine, мы в редакции пока не располагаем.

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Скорее всего, закрытие последующих продаж — это вопрос времени, но сильно расстраиваться по этому поводу не стоит: доступ к своим играм для россиян Epic Games закрывать не собирается, поскольку считает, что в свободном мире все линии для диалога должны быть открыты.

Epic is stopping commerce with Russia in our games in response to its invasion of Ukraine. We’re not blocking access for the same reason other communication tools remain online: the free world should keep all lines of dialogue open. — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 5, 2022

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Напомним, что на сегодняшний день о приостановке продаж своих игр на территории России (а в некоторых случаях — ещё и в Республике Беларусь) объявили: CD Projekt, Bloober Team, Rockstar Games, Bethesda, Electronic Arts, Activision Blizzard и Microsoft. В Steam пока не работают стандартные формы оплаты, хотя сам магазин функционирует. Во всех перечисленных случаях доступ к уже купленным товарам не закрывается — играть можно.