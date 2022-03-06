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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Epic Games объявила об остановке «коммерческой деятельности с Россией», но блокировать доступ к играм не собирается
Видимо, это означает то же самое, что в других аналогичных случаях: новых продаж не будет, но играть можно продолжать.
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Epic Games объявила об остановке коммерческой деятельности с Россией в своих играх в качестве ответной меры на боевые действия на территории Украины. Что компания подразумевает под остановкой коммерческих отношений, пока не вполне ясно: магазин Epic Games Store, равно как его главная функция — раздача подарков — пока функционирует и даже не пересматривает рублёвые ценники. Внутриигровые магазины, как сообщают пользователи, тоже пока работают. Информацией о том, как это действие Epic Games отразится на отечественных разработчиках игр на Unreal Engine, мы в редакции пока не располагаем.

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Скорее всего, закрытие последующих продаж — это вопрос времени, но сильно расстраиваться по этому поводу не стоит: доступ к своим играм для россиян Epic Games закрывать не собирается, поскольку считает, что в свободном мире все линии для диалога должны быть открыты.

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Напомним, что на сегодняшний день о приостановке продаж своих игр на территории России (а в некоторых случаях — ещё и в Республике Беларусь) объявили: CD Projekt, Bloober Team, Rockstar Games, Bethesda, Electronic Arts, Activision Blizzard и Microsoft. В Steam пока не работают стандартные формы оплаты, хотя сам магазин функционирует. Во всех перечисленных случаях доступ к уже купленным товарам не закрывается — играть можно.

#epic games #epic games store
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