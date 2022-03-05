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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пиковый «онлайн» Elden Ring в Steam уже вплотную приблизился к миллиону
Хотя, по идее, должен наоборот снижаться.
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С Elden Ring — самым современным детищем мэтров из FromSoftware — происходит любопытное явление: с момента релиза игры прошло уже больше недели, а статистика её «онлайна» всё продолжает увеличиваться. Безусловно, огромную роль играет фактор выходных — в наиболее платёжеспособном регионе сейчас самый разгар дня — однако обычно рекордными для любой видеоигры в плане популярности становятся именно первые пострелизные выходные.

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Что же до конкретных цифр, то пиковый «онлайн» Elden Ring приблизился к миллиону игроков: всего сегодня вечером в игре одновременно присутствовали 953 426 человек. По данному показателю проект расположился на шестом месте среди всех когда-либо выходивших в Steam игр, уступив лишь Cyberpunk 2077, Dota 2, CSGO, Lost Ark и PUBG.

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Elden Ring представляет собой «соулс-лайк», который, судя по пользовательским оценкам, по всем параметрам превзошёл всех своих предшественников. В Steam 83 % пользовательских отзывов положительные, при том, что первые несколько дней PC-версия Elden Ring обливали помоями за плохую оптимизацию и другие технические проблемы.

#bandai namco #fromsoftware #elden ring
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