Так будет с каждым, кто занимается ботоводством.

MMOARPG Lost Ark давненько уже исчезла с новостных лент так или иначе связанных с видеоиграми изданий и ресурсов. Поводов для упоминания игры не было, но сегодня один появился: как сообщили представители студии SmileGate, они заблокировали более миллиона учётных записей за так называемое ботоводство.

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Из этого следуют две новости, по традиции — нейтральная и хорошая. Начнём с нейтральной: по всей видимости, статистика «онлайна» Lost Ark теперь примет куда более реалистичные показатели. Хорошая — игроки уже отмечают, что время ожидания захода на сервер ощутимо сократилось.

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Напомним, что Lost Ark — это MMO-проект с элементами ролевого экшена. В Южной Корее, а также в России, игра доступна уже больше двух лет, но вот до Запада добралась только в начале февраля этого года.