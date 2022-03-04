«День блокировок Рунета».

Давайте честно, 4 марта 2022 года, точно войдёт в историю Рунета. После публикации сообщения о блокировке Facebook практически сразу было объявлено об ограничении доступа к Twitter. Мы не будем сейчас пытаться найти первых пользователей, которые стали замечать замедление в работе сервиса, а просто сошлёмся на издание ТАСС, которому удалось получить информацию от РКН: доступ к Twitter действительно решено ограничить.

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Реестр РКН даёт понять, что факт ограничения доступа произошёл по решению Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года — на основе статьи 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Целый ряд провайдеров, включая «Ростелеком», «Мегафон» и «МТС» уже начали ограничивать доступ к Twitter.

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Беглая проверка в нашей редакции показала, что сервис перестал открываться через интернет от мобильных операторов. Что же до домашних провайдеров, то через них страницы сервиса на момент публикации данной заметки открывались, но без демонстрации их содержимого.