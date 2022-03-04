Геополитическая ситуация — удобный повод для дешёвого пиара?

Команда поддержки агрегатора рецензий OpenCritic собиралась поддержать общей мировой тренд на санкции в отношении простых пользователей из России и Беларуси, не имеющих никакого отношения к текущей геополитической ситуации.

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Сначала было объявлено, что оценки русскоязычных изданий не будут учитываться при формировании среднего балла для той или иной игры. Но тут нужно напомнить, что Opencritic до настоящего момента принимал во внимание оценки только двух изданий: GameMAG и 3DNews.

Сообщение команды поддержки агрегатора было встречено публикой крайне негативно. Поэтому первоначальный твит с «отменой» пользователей из России и Беларуси был удалён, а вместо него появилось сообщение с более мягким решением. Баллы изданий станут учитываться, а вот ссылки на них проставляться не будут.

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Пользователь OpenCritic при нажатии на ссылку с российским игровым изданием будет перенаправляться на благотворительный фонд Save the Children.