Обещают, что консоли смогут удержать до 60 кадров в секунду.

Rockstar сегодня поделилась дополнительными сведениями относительно технических деталей обновлённых версий Grand Theft Auto V для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Дополнительно разработчики подтвердили, что соответствующая версия игры появится на указанных консолях уже совсем скоро — 15 марта.

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Итак, счастливые обладатели консолей текущего поколения смогут полюбоваться повышенной плотностью растительности, улучшенным освещением, тенями, отражениями воды и другими элементами. Ожидайте также усовершенствованные эффекты взрывов, огня и размытия в движении, и всё это при наличии трассировки лучей.

Что же до производительности, то всё зависит от конкретных режимов работы игры. В режиме качества с трассировкой лучей не ждите выше 30 fps при разрешении 4K. В режиме производительности — не выше 60 fps при разрешении «до» 4K.

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Весь ранее достигнутый игровой прогресс можно будет перенести.