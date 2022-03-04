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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, продажи Elden Ring в Steam уже превысили десять миллионов копий
Несмотря на то, что проект на PC, мягко говоря, недостаточно качественный.
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Формально сведений о продажах Elden Ring пока нет, однако там, где отсутствует официальная информация, неизбежно приходит информация со стороны. Так, ресурс SteamSpy, собирающий различные статистические сведения о представленных в Steam играх, рапортует о том, что число проданных копий Elden Ring в сервисе от Valve на сегодняшний день составляет от десяти до двадцати миллионов.

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Безусловно, слепо доверять данной информации не стоит. Дело в том, что после изменений в политике Steam конкретно сведения о продажах стали подсчитываться с огромной погрешностью. Не исключено, что в реальности продажи многократно скромнее.

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Напоминаем, что Elden Ring — новое творение мэтров из FromSoftware, которое многие успели похвалить за игровой процесс и проработку мира, и в то же время пожурить за плохую оптимизацию. Впрочем, эта проблема решается, и когда это произойдёт, останется только качественная игра.

#bandai namco #fromsoftware #elden ring
2
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