Риторический вопрос: и как это поможет в разрешении конфликта?

Пока что, и, хотелось бы верить, впредь тоже, меры «воздействия» со стороны производителей игр в отношении России исчисляются единичными случаями. Тем не менее, они есть: так, сегодня вице-президент Amazon Games Кристоф Хартманн, беседуя с изданием Techradar, заявил, что процесс подготовки русской локализации MMO New World «остановлен».

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Конкретно Хартманн не сказал, с чем это связано, но, как сообщают журналисты Techradar, некоторое время спустя другой представитель Amazon Games подтвердил, что данное решение является ответом компании на вооружённый конфликт между Россией и Украиной. Как подобное действие поможет погасить этот пожар, в Amazon Games не уточняют, но ответ для всех очевиден: никак.

Стоит отметить, что от недолгой популярности New World к сегодняшнему дню не осталось и следа: по статистике, пиковый суточный «онлайн» проекта постоянно снижается, и на сегодняшний день не доходит и до тридцати тысяч пользователей. Для сравнения, на старте продаж в конце сентября—начале октября этот показатель составлял свыше девятисот тысяч.

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Что до пользовательского рейтинга New World, то он объективно разгромный: лишь 49 % актуальных обзоров игры являются положительными.