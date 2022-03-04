Кажется, мы догадываемся о причинах.

Релиз гоночного симулятора Gran Turismo 7 должен был состояться сегодня ночью на консолях PS4 и PS5, но пользователи из России были лишены возможности совершить покупку. Больше всего расстраивает тот факт, что даже у игроков, заранее оформивших предзаказ, симулятор просто не скачивается.

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Идём дальше. Страница Gran Turismo 7 в магазине PS Store недоступна как при открытии с приложения на консоли, так и в браузере. Представители российского подразделения Sony сообщили, что релиз проекта отложен для нашего региона на неопределённый срок.

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Информация о релизе GT7 в России будет обнародована чуть позже. То есть, выход игры состоится, но потом.