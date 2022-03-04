Разработчики из Giants Software анонсировали следующее контентное дополнение для Farming Simulator 22. Авторы решили не напрягаться: дополнение бесплатное и носит уже привычное для фанатов серии название Precision Farming. По традиции, данное DLC внедряет в игру новые механики обработки почвы, сбора урожая и так далее.
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В частности, конкретно в случае с Farming Simulator 22 в дополнении Precision Farming появятся датчики урожая, системы бурения при проведении посевных работ, экологический рейтинг и многое другое.
Дополнение планируют выпустить 19 апреля.