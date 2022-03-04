Игры серии новые, названия DLC — прежние.

Разработчики из Giants Software анонсировали следующее контентное дополнение для Farming Simulator 22. Авторы решили не напрягаться: дополнение бесплатное и носит уже привычное для фанатов серии название Precision Farming. По традиции, данное DLC внедряет в игру новые механики обработки почвы, сбора урожая и так далее.

реклама

В частности, конкретно в случае с Farming Simulator 22 в дополнении Precision Farming появятся датчики урожая, системы бурения при проведении посевных работ, экологический рейтинг и многое другое.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке RTX 3090 MSI за 539 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Дополнение планируют выпустить 19 апреля.