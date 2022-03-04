От отечественных разработчиков, как мы помним.

Разработчики ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous выпустили дополнение «Неизбежные последствия». DLC расскажет историю, которая произошла перед победой над Мировой язвой. Появился новый персонаж по имени Валмаллос, который считается хранителем магии. Он же будет призывать главного героя для противостояния с врагом.

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«Новые противники ждут вас, готовые испытать ваш праведный гнев. Но помните — далеко не всё может быть тем, чем кажется на первый взгляд. Иногда друзья могут предать, а старые враги — протянуть руку помощи» — гласит официальное описание к игре.

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Для запуска «Неизбежных последствий» потребуется наличие оригинальной Pathfinder: Wrath of the Righteous. А вот купить её сейчас — та ещё задачка. Ролевая игра от Owlcat Games вышла 2 сентября прошлого года, с того самого момента у неё набралось почти 14 тысяч пользовательских рецензий, из которых 84 % являются положительными.