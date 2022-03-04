От друзей до заклятых врагов.

Занимательный вестерн Weird West предложит игрокам массу геймплейных возможностей, которые разработчики из студии WolfEye регулярно разбирают в специальных видеодневниках. Темой свежего дневника стало взаимодействие с NPC.

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Главному герою доступна масса различных взаимодействий с неигровыми персонажами: от банальных грабежей и использования их в качестве источников информации до статусов дружественности и враждебности, от которых будет зависеть развитие событий в конкретно взятой локации. Например, если вы подружились с кем-то, то персонаж поможет вам в трудный момент. Если поссорились, то вполне можете увидеть на своём пути убийц, посланных по вашу душу обиженным NPC.

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Релиз Weird West запланирован на 31 марта на всех актуальных платформах.