Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В свежем видео вестерна Weird West показали взаимодействие с NPC
От друзей до заклятых врагов.
анонсы и реклама
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
i9 12900Kf со скидкой 20 тр
<b>RX 6500XT </b> в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Занимательный вестерн Weird West предложит игрокам массу геймплейных возможностей, которые разработчики из студии WolfEye регулярно разбирают в специальных видеодневниках. Темой свежего дневника стало взаимодействие с NPC.

реклама

Главному герою доступна масса различных взаимодействий с неигровыми персонажами: от банальных грабежей и использования их в качестве источников информации до статусов дружественности и враждебности, от которых будет зависеть развитие событий в конкретно взятой локации. Например, если вы подружились с кем-то, то персонаж поможет вам в трудный момент. Если поссорились, то вполне можете увидеть на своём пути убийц, посланных по вашу душу обиженным NPC.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti
RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке
RTX 3090 MSI за 539 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Релиз Weird West запланирован на 31 марта на всех актуальных платформах.

#weird west
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

О сражениях, стелсе и важных способностях — в свежем дневнике разработчиков Weird West
Авторы Weird West рассказали, как игроки могут использовать игровое окружение себе на пользу
Выход вестерна Weird West отложили на два с половиной месяца
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Об участии иностранного капитала в российских банках
53
Получите Windows 11 в подарок в ходе праздничной распродажи в честь 8 марта
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Flare II Animate
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme
16
Апгрейд дешевого китайского микроскопа и почему это сомнительное занятие
12
Мои впечатления от игры Call of Juarez The Cartel. Часть первая
+
Орион: созвездие, в котором находятся массивные звездные ясли и самые яркие звезды
2
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3700X и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
3

Сейчас обсуждают

Ден С
11:09
6ля, ну а играть-то надо хоть во что-то. Не задрот, но сижу на выходном, уже от вотки тошнит
Санкции нанесли удар по российским майнерам – окупаемость GeForce RTX 3080 увеличилась до 36 месяцев
Просто Хомяк
11:08
Удар у тебя в шароварах, пукан снова взорвался у патриота.
Санкции нанесли удар по российским майнерам – окупаемость GeForce RTX 3080 увеличилась до 36 месяцев
Dmitry Mitry
11:08
Некоторые провайдеры блокируют рутрекер, приходится пользоваться Tor, приложение доступ к рутрекеру не помогает. Не очень удобно
Вице-губернатор Ионин предложил вернуть пользователям доступ к RuTracker
Anastasiya Avdunicheva
11:06
Разница ощутимая, особенно в цене, так как платила за часы, а не за трафик, да и модем у меня никогда 56k не имел, так как телефонная линия была зашумлена сильно, максимум 42k если повезет, в среднем ...
Вице-губернатор Ионин предложил вернуть пользователям доступ к RuTracker
Gringo
11:06
Бред какой то..
Виталик Бутерин и Джастин Сан и многие перевели на Украину миллионы долларов в криптовалюте
V.L.A.D.L.E.N
11:05
👍
Инсайдер: из-за проблем с кадрами в Quantic Dream многообещающая Star Wars Eclipse задержится ещё на пять лет
Вежливый Байрактар
11:04
Вот где удар: https://pbs.twimg.com/media/FM8IjpxWQAUDwdH?format=jpg&name=900x900
Санкции нанесли удар по российским майнерам – окупаемость GeForce RTX 3080 увеличилась до 36 месяцев
V.L.A.D.L.E.N
11:03
Ну, если в тупорылых Звездных Войнах чела с отмычками посадили в камеру, то почему тут нельзя?🤣🤣🤣
В свежем видео вестерна Weird West показали взаимодействие с NPC
Просто Хомяк
11:03
Грязную бомбу могли вполне сделать. Или натовское ТЯО притащить и стрельнуть. Идёт открытое нападение н Россию, и оно давно готовилось. Сложно сказать, что там в очумелых натовских головах творилось ...
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
korney
11:02
Да ладно?! Чем коннект 56к отличается от 33к?
Вице-губернатор Ионин предложил вернуть пользователям доступ к RuTracker
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем