Разработчики дополненного варианта экшена Death Stranding (который с приставкой Director’s Cut в названии) представили свежий трейлер, рассказывающий о новых особенностях издания. «Режиссёрская версия» может похвастаться новой системой рейтингов, новым набором композиций (Woodkid, Biting Elbows, Midge Ure и Apocalyptica) и доступными для повторного прохождения сражениями с боссами.
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Отдельно стоит отметить режим The Firing Range — место, где игрок может попрактиковаться во владении виртуальным оружием. Для разнообразия процесса здесь «прикручен» соревновательный элемент с таблицей рекордов. Второй важный пункт — The Master Gun. Речь идёт о новом оружии, позволяющем обездвиживать врагов.
Напомним, Death Stranding Director’s Cut уже доступна на консоли Playstation 5, а на ПК появится 30 марта. Купить её можно в Steam (только сначала нужно придумать, как пополнить кошелёк) и Epic Games Store (пока без ограничений).