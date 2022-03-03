Ничего из ряда вон выходящего.

Hitman III стала самой успешной игрой серии, поэтому не приходится удивляться тому, что проект продолжает активно поддерживаться со стороны разработчиков. Сегодня студия IO Interactive сообщила, какой новый контент ждёт игроков в наступившем месяце.

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На самом деле, всё достаточно стандартно и слабо отличается от контентной поддержки Hitman III в прошлые месяцы. Уже сегодня игра пополнится тремя новыми контрактами в режиме Elusive Target Arcade, а сам данный режим ожидают некоторые изменения. Одиннадцатого марта в игру прибудет новая неуловимая цель с позывным The Collector, семнадцатого марта — новые контракты от сообщества, ну и двадцать четвёртого марта — новые неуловимые цели в «Аркаде» с наградой за их ликвидацию.

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Hitman III доступна на PC и всех актуальных консолях.