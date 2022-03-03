Hitman III стала самой успешной игрой серии, поэтому не приходится удивляться тому, что проект продолжает активно поддерживаться со стороны разработчиков. Сегодня студия IO Interactive сообщила, какой новый контент ждёт игроков в наступившем месяце.
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На самом деле, всё достаточно стандартно и слабо отличается от контентной поддержки Hitman III в прошлые месяцы. Уже сегодня игра пополнится тремя новыми контрактами в режиме Elusive Target Arcade, а сам данный режим ожидают некоторые изменения. Одиннадцатого марта в игру прибудет новая неуловимая цель с позывным The Collector, семнадцатого марта — новые контракты от сообщества, ну и двадцать четвёртого марта — новые неуловимые цели в «Аркаде» с наградой за их ликвидацию.
Hitman III доступна на PC и всех актуальных консолях.