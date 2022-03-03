Неделя с прошлого четверга по текущий тянулась, по понятным причинам, непривычно долго. Тем не менее, вот мы третьего марта, и вот, в Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача видеоигр.
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Строго говоря, главной темой данной заметки является не стартовавшая сегодня распродажа, а та, что ждёт нас через неделю. Ведь именно с 10 марта в Epic Games Store собираются раздать Cities Skylines — градостроительный симулятор, признанный игровым сообществом как лучший из числа современных представитель своего жанра.
На этой неделе тоже можно забрать подарки. Всего их три: аркады про жизнь насекомых Black Widow Recharged и Centipede Recharged, а также эпический набор Следопыта для Dauntless.