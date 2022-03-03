Это всё-таки случилось.

Крупное сюжетное дополнение Projekt_Hel для киберпанкового паркур-боевика Ghostrunner должно было поступить в продажу ещё в январе, но практически в самый последний момент разработчики решили взять дополнительное время, чтобы довести контентную добавку до ума, не сведя при этом с ума «кранчами» самих себя. Что ж, день релиза настал, сопутствующий видеоролик опубликован.

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Стоит отметить, что Projekt_Hel — это пример дополнения, которое изначально предполагалось как небольшое DLC, но затем разрослось до масштабов полноценного аддона. По сюжету, мы будем играть за Хель, которой нужно будет с боем прорваться через все уровни Башни сверху вниз. То есть, проделать прямо противоположный путь по сравнению с героем основной Ghostrunner.