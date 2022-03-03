По крайней мере, на Metacritic.

Хотя с момента выхода Elden Ring прошла уже почти неделя, но игроки всё ещё продолжают демонстрировать недовольство техническим состоянием новинки от FromSoftware. Так, последние дни PC-геймеры массово занижают пользовательский рейтинг Elden Ring на агрегаторе Metacritic, объясняя своё решение подтормаживаниями, отсутствием поддержки ультраширокоформатных мониторов и в целом неадекватно плохой оптимизацией.

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Стоит отметить, что разработчики в курсе проблем и уже вовсю их решают. На прошлой неделе Elden Ring получила первое пострелизное обновление, которое частично исправило ошибки, приводившие к невозможности банального запуска игры. С тех пор пока тишина.

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Что же до статистических показателей, то Elden Ring успешно продаётся, а вовлечённость игроков в геймплей является самой высокой среди всех игр FromSoftware. Иными словами, оптимизация оптимизацией, но успех игры уже очевиден и неоспорим.