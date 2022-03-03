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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
F1 2022 могут лишить сюжетного режима
Который данной серии игр, впрочем, как телеге пятое колесо.
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Серия гоночных игр F1 является одним из примеров таких игр, когда какие-либо изменения в них из года в год если и происходят, то практически незаметно для конечных пользователей. Вот и в готовящейся к выходу в этом году F1 2022 будут исключены и добавлены некоторые игровые элементы, о чём сообщил авторитетный инсайдер Том Хендерсон.

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По сведениям инсайдера, Codemasters в этом году оставит F1 без сюжетного режима. Вместо него в игре будет применено так называемое пространство F1 Life, которое позволит игрокам ознакомиться с жизнью пилотов Формулы-1 за пределами трасс и болидов. В F1 Life можно будет приобретать новые суперкары и различные роскошные товары.

Трасс в F1 2022 будет много, но вот «Сочи Автодром», равно как и Гран-При России, насколько известно Хендерсону, из игры будут исключены по понятным причинам.

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Утверждается, что в новинке будет реализован кроссплей в сетевом режиме, а также внедрена полная поддержка VR-устройств.

#electronic arts #codemasters
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