Судя по всему, не совсем равнодушного к серии.

Журналисты издания PC Gamer выдвинули гипотезу о том, что японское издательство Konami не сильно беспокоит дальнейшая судьба бренда Silent Hill. Иначе как объяснить тот факт, что компания забыла продлить домен silenthill.com? Права на этот адрес у Konami в какой-то момент истекли, после чего их оперативно «застолбил» неизвестный фанат культовой серии хорроров.

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Теперь при заходе на сайт можно увидеть сообщение из Twitter-аккаунта дизайнера Масахиро Ито, который в своё время трудился над первыми частями Silent Hill. В твите он признаётся, что не хотел бы создавать Пирамидоголового.

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До сих пор не установлено, кто именно купил silenthill.com, а про новую игру в рамках серии на сегодняшний день поступают только слухи. Причём, разрозненные и почти ничем не подтверждённые.